Febbraio sorprende: temperature sopra la media, niente gelo e freddo in vista

Nonostante il mese di gennaio molto caldo, anche febbraio prosegue con temperature sopra la media e senza gelate. Le anomalie si fanno sentire, soprattutto al Sud.

Il mese di gennaio ha portato un clima insolitamente mite, con temperature globali che hanno toccato il record di quello più caldo mai registrato. E a quanto pare, anche febbraio non offrirà scenari invernali particolarmente marcati, nonostante le attese di eventi meteorologici intensi legati a configurazioni atmosferiche complesse. Come abbiamo sottolineato più volte, anche lievi cambiamenti nelle condizioni iniziali di un sistema così intricato come quello meteorologico possono generare scenari imprevedibili, lontani da quanto annunciato.

Con l'inizio della settimana dal 10 al 16 febbraio, statisticamente la più fredda dell'anno per il Centro-Sud Italia, si osserveranno valori diurni più mild e notti generalmente più calde rispetto alla media stagionale. I modelli meteorologici suggeriscono anomalie positive di temperatura, che raggiungono i 2-4°C in più al Nord, mentre al Centro-Sud le anomalie potrebbero toccare anche i 3-5°C in più. Questo significa massime che potranno sfiorare i 10-12°C al Nord, i 15-16°C al Centro e i 16-18°C al Sud, temperature che sarebbero più comuni in marzo che a metà febbraio.

Le temperature notturne, pur essendo inferiori, resteranno comunque sopra la media, senza registrare gelate significative in pianura, nemmeno al Nord. Il freddo si farà sentire solamente nelle zone di alta montagna, dove però le anomalie non saranno estreme, con zero termico che si manterrà sopra i 1600-1800 metri, e punte anche fino ai 2200 metri sulle Isole.

Nonostante i dettagli locali possano variare, la tendenza generale per i giorni successivi rimarrà pressoché invariata, senza grandi cambiamenti nelle condizioni meteo. Per il momento, i modelli non indicano alcuna vera possibilità di un'inversione delle tendenze attuali, e sembra improbabile che si assista a un scatto invernale nell'ultima parte del mese. Gli aggiornamenti futuri ci aiuteranno a confermare se ci sarà qualche improvviso cambiamento, ma le probabilità di un freddo intenso rimangono molto basse.