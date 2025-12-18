Federico Arnone, il talento che illumina il karate abruzzese: premio CONI e orgoglio regionale

Venerdi 12 Dicembre si è svolta presso l’Auditorium del Parco – Renzo Piano L’Aquila, la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive, organizzata dal CONI Abruzzo. La serata ha rappresentato un momento di grande valore dedicato al riconoscimento del lavoro di dirigenti, tecnici, atleti e società che si sono distinti nell’ambito sportivo, organizzativo e dirigenziale.

La serata è stata aperta da un bel messaggio di augurio da parte del campione olimpico Gianmarco Tamberi, rivolto a tutta la comunità sportiva abruzzese.

L’evento è stato organizzato dalla Giunta del CONI Abruzzo, in accordo con i delegati provinciali e per l’edizione 2025 ha introdotto una significativa novità: la nascita dell’evento “Con lo Sport d’Abruzzo nel Cuore”.

La Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive del CONI Abruzzo ha sottolineato la grande vitalità e la ricchezza del movimento sportivo regionale, celebrando con emozione e orgoglio i protagonisti che rendono grande lo sport d’Abruzzo.

Grande orgoglio per il karate regionale è stato dato dal premio assegnato a Federico Arnone per il “Talento Sportivo”, atleta della Federazione Italiana Lotta Judo Karate ed Arti Marziali che si allena presso il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano.

Fin dai primi passi nel mondo agonistico, Federico ha costruito la sua carriera mostrando una crescita costante che non ha mai conosciuto tregua: un risultato alla volta, un sacrificio alla volta. Il suo percorso lo conferma come un giovane atleta proiettato verso traguardi di prestigio, capace di portare sul tatami una presenza che unisce precisione, controllo e determinazione. Numerosi palcoscenici nazionali e internazionali vedono il suo nome brillare con costanza e continuità.

Un doveroso ringraziamento va al Presidente del CONI Abruzzo Antonello Passacantando che ha sostenuto energicamente tale iniziativa come segno tangibile della forza e coesione dello sport regionale e che ha assegnato i prestigiosi premi all’atleta Federico Arnone e al suo tecnico M°Benedetto Arnone.