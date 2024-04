Femminicidio a Casoli: 75enne Accusato di Omicidio, Trasferito al Carcere di Lanciano

Micheal Dennis Withbread, un cittadino inglese di 75 anni, è stato trasferito dal carcere di Rebibbia a Roma al supercarcere di Lanciano, dove affronta l'accusa di omicidio volontario nei confronti della sua convivente, Michele Faiers, 66 anni. La donna è stata trovata senza vita il primo novembre 2023 nella loro casa a Casoli, presentando nove coltellate alla schiena e al torace. Withbread è stato estradato dall'Inghilterra dopo che le indagini lo hanno individuato come principale sospettato del delitto avvenuto il 29 ottobre scorso.

Il 2 aprile, durante l'interrogatorio di garanzia svolto in remoto, l'uomo è rimasto in silenzio. La giudice Chiara D'Alfonso ha già firmato il rinvio a giudizio, fissando l'udienza per il 22 novembre prossimo presso la Corte d'Assise di Lanciano, con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza.

Recentemente, l'imputato ha presentato una difesa tramite un memoriale di 60 pagine consegnato al suo avvocato, Massimiliano Sichetti. Secondo l'avvocato, il memoriale, redatto in inglese, tratta del rapporto sentimentale e personale tra Withbread e la vittima, evidenziando una crisi di relazione profonda e prolungata che perdurava da oltre un anno.