Femminicidio a Miglianico, 41enne uccisa dal marito durante lite

Una donna di 41 anni è stata uccisa durante una lite domestica dal marito 39enne originario di Matera, il femminicidio è avvenuto a Miglianico in provincia di Chieti.

L'omicidio, sarebbe avvenuto al culmine di una lite la vittima, originaria di Chieti, sarebbe stata uccisa con un colpo di pistola al volto.

L'uomo poi sarebbe andato ad autodenunciarsi dai carabinieri, che si sono recati sul posto unitamente al procuratore facente funzioni di Chieti, Lucia Campo.

Nella casa gli investigatori hanno trovato i due figli della donna. Non è chiaro se hanno assistito al delitto o se erano fuori casa al momento della tragedia. Indagini in corso per stabilire il motivo della lite.