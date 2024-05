Femminicidio in Garage: Di Nunzio Resta in Carcere, Rigettata la Richiesta dei Domiciliari

Aldo Rodolfo Di Nunzio, 72 anni, rimane in carcere a Teramo per il presunto strangolamento della moglie Annamaria D'Eliseo, 60 anni, avvenuto il 15 luglio 2022 nella cantina-garage della loro abitazione a Iconicella di Lanciano. La Corte d'Assise di Lanciano ha rigettato la richiesta di scarcerazione o di concessione dei domiciliari presentata dai legali dell'imputato, Silvia De Santis e Alberto Paone, all'apertura del processo lo scorso venerdì 10 maggio.

La difesa aveva presentato una perizia fonica basata sull'audio estrapolato dal sistema di videosorveglianza della villa. Secondo il consulente della difesa, Marco Perino, nell'audio si sentiva la voce di un uomo dire due volte: "Guarda me". Tuttavia, la perizia della procura, affidata al perito informatico Cristian Franciosi, indicava invece che si sentiva una voce di donna gridare: "Lasciami, lasciami".

La difesa aveva anche richiesto la scarcerazione di Di Nunzio per mancanza di elementi probatori e per la presunta improbabilità di reiterazione di reati violenti. Di Nunzio era stato arrestato l'11 gennaio scorso a seguito del deposito della perizia ordinata dal procuratore capo Mirvana Di Serio.

La Corte d'Assise, riunitasi in camera di consiglio, ha deciso di mantenere Di Nunzio in carcere. La prossima udienza è fissata per il 14 giugno.