Fenomeni Meteorologici Avversi in Arrivo: Piogge Intense e Temporali Colpiscono l'Europa Occidentale

Un profondo solco atlantico, accompagnato da un minimo di bassa pressione che si è stabilito nei pressi dell'Irlanda, ha riversato le sue conseguenze sull'Europa occidentale, portando piogge anche torrenziali su Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra. Il fronte avanzato ha raggiunto la parte settentrionale dell'Italia, dove già si manifestano i primi fenomeni meteorologici, ma ci si aspetta il picco nelle prossime ore e durante il weekend, quando piogge e temporali si estenderanno su tutto il territorio nazionale.

La fase più perturbata del tempo si concentrerà proprio nel weekend di Carnevale. In aggiunta, un vortice secondario accentuerà ulteriormente i fenomeni, posizionando il suo minimo proprio sul Nord Italia nella giornata di domenica.

Queste precipitazioni sono particolarmente preziose per l'Italia, considerando il lungo periodo di siccità precedente. Inoltre, contribuiranno significativamente alla purificazione dell'aria stagnante, che ha mantenuto livelli di inquinamento particolarmente elevati, soprattutto in Val Padana.

Analizzando gli ultimi dati meteorologici, ecco cosa ci aspetta nel corso del weekend:

Sabato

Nord: Molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, soprattutto intense al Nordovest con possibilità di temporali sulla Liguria. Neve sulle Alpi dai 1300/1400m, localmente più bassa. Accumuli fino a 70/100mm in Liguria, 50/60mm sull'alto Piemonte e l'alta Lombardia occidentale, 30/50mm sull'alto Veneto e l'alto Friuli.

Centro: Molto nuvoloso o coperto con piogge sparse sulle regioni tirreniche e l'Appennino, intensificazione su medio-alta Toscana e Lazio. Neve sulle cime più alte dell'Appennino, sopra i 1600/1800m. Accumuli fino a 40/50mm in alta Toscana e medio-basso Lazio.

Sud: Molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci, più diffusi e intensi su Sardegna occidentale, Sicilia occidentale e fascia tirrenica tra Campania e alta Calabria. Accumuli fino a 50/60mm in Campania, 20/30mm su ovest Sicilia e ovest Sardegna. Temperature in lieve ulteriore calo al Nord, in calo al Centro e su parte del Sud ma ancora sopra la media su diverse regioni, soprattutto nell'estremo Sud. Venti forti meridionali con mari agitati e mareggiate lungo le coste esposte.

Domenica

Nord: Aperture al Nordovest e in tendenza anche sulle Alpi centrali, più nuvoloso altrove con piogge e rovesci intermittenti ma non intensi. Neve sulle Alpi orientali dai 1200/1400m. Accumuli non oltre 20/30mm a fine giornata.

Centro: Instabile con piogge e rovesci intervallati da schiarite, anche ampie tra basse Marche e Abruzzo fino al tardo pomeriggio o sera. Neve sopra 1500/1600m. Accumuli non oltre 20/39mm.

Sud: Instabile o perturbato sulle regioni tirreniche e la Sicilia con piogge e temporali, maggiori aperture sull'Adriatico. Migliora in Sardegna. Accumuli significativi tra Campania e Calabria con punte di 50/60mm. Neve non sotto i 1600/1800m. Temperature in ulteriore lieve calo ovunque, dovrebbero rientrare nella media su tutta l'Italia. Venti ancora forti con mareggiate lungo le coste esposte.