Fermata a Roseto degli Abruzzi: Multa da 1.350 Euro

Una donna è stata fermata dalla Polizia locale a Roseto degli Abruzzi per aver guidato senza patente, revisione e assicurazione. La multa comminata ammonta a 1.350 euro, e la conducente ha un termine di 60 giorni per saldare l'importo. In caso di mancato pagamento entro il periodo indicato, la somma sarà raddoppiata. La notizia è stata comunicata dal comandante della Polizia locale, Ernesto Grippo.

L'episodio è avvenuto ieri mattina in pieno centro. Un agente, dopo aver verificato attraverso un portale sul cellulare personale che l'auto non era revisionata, ha inseguito l'automobilista utilizzando una bicicletta di servizio.

La donna al volante ha consegnato il libretto di circolazione e ha dichiarato di essere diretta a effettuare la revisione, ma i controlli hanno rivelato che l'ultima era stata eseguita nell'aprile del 2014. Successivamente, l'agente ha richiesto la patente, scoprendo che era scaduta da luglio 2018. Il controllo della copertura assicurativa è stato l'ultimo atto, svelando che il premio non era stato pagato dal marzo del 2020.

Il comandante Grippo ha sottolineato in una nota che quotidianamente si riscontrano automobilisti privi di copertura assicurativa o revisione. I controlli della Polizia locale mirano a garantire la sicurezza stradale, anche se il personale, composto solo da otto agenti, si impegna con servizi appiedati, velomontati o con l'unico veicolo di servizio, che ha superato i 180.000 chilometri percorsi. La sicurezza stradale è stata dichiarata prioritaria con l'obiettivo di migliorare le statistiche storiche su questi temi.