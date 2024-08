Fermato con 26 kg di rame alla stazione: denunciato per ricettazione un 52enne

Durante un’operazione di vigilanza ferroviaria nell’ambito dell’iniziativa "Oro Rosso", mirata a contrastare i furti di rame e il commercio illecito di questo metallo, la Polfer ha denunciato un 52enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, per ricettazione.

L'uomo è stato notato aggirarsi con atteggiamento sospetto nella stazione di Giulianova. Alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi velocemente, destando ulteriori sospetti. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un borsone contenente 26 kg di rame, suddiviso in 12 pezzi, di cui non ha saputo fornire una spiegazione plausibile sulla provenienza.

Il rame, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato a piede libero. L’attività rientra nei controlli intensificati contro i furti di rame, un fenomeno che continua a rappresentare una minaccia per la sicurezza ferroviaria.