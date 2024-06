Fermato con Cocaina in Auto, Scoperto "Tesoretto" dello Spaccio in Casa

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Penne hanno arrestato in flagranza un uomo di 51 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermo è avvenuto durante un normale controllo stradale, quando i militari hanno notato l'uomo visibilmente agitato.

Durante la perquisizione dell'auto, i carabinieri hanno trovato sette dosi di cocaina termosaldate e circa 4.000 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha rivelato un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e ulteriori 18.000 euro in contanti.

Tutto il materiale e il denaro sono stati sequestrati, e l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Le indagini continuano per chiarire l'entità delle attività illecite dell'arrestato.