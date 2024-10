Fermato con quattro coltelli da cucina nell'auto: 48enne denunciato dalla polizia

L'uomo non ha saputo spiegare il motivo del possesso dei coltelli durante il controllo della polizia, finendo nei guai.

Un uomo di 48 anni è stato denunciato nel pomeriggio di ieri per porto di oggetti atti a offendere. Gli agenti del reparto prevenzione crimine stavano svolgendo un normale controllo del territorio in via Lago di Capestrano quando hanno notato un'auto sospetta. Alla guida c'era un individuo che ha subito manifestato segni evidenti di nervosismo e agitazione, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine.

Vista la situazione, la polizia ha deciso di procedere con una perquisizione approfondita sia dell'uomo che del veicolo. All'interno del mezzo, più precisamente nel portaoggetti dello sportello, sono stati rinvenuti quattro coltelli da cucina di notevoli dimensioni. Nonostante le domande degli agenti, l'uomo non ha fornito una motivazione plausibile per il trasporto di quegli oggetti, rendendo sospetto il loro possesso.

Il 48enne è stato quindi accompagnato presso la questura per ulteriori accertamenti. Alla luce delle circostanze, è stato denunciato a piede libero per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, come previsto dalla normativa vigente. La legge italiana vieta infatti di circolare con strumenti che possano costituire una potenziale minaccia alla sicurezza pubblica, salvo giustificazioni legittime che in questo caso non sono state fornite.

L'episodio ha richiamato l'attenzione su quanto sia importante l'attività di prevenzione e controllo da parte delle forze dell'ordine, soprattutto per contrastare situazioni potenzialmente pericolose che potrebbero sfociare in reati più gravi.