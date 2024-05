Fermo Amministrativo per Autobus AMA, Servizio Sospeso: Le Conseguenze sulle Attività Scolastiche

Un fermo amministrativo di un mese su un paio di autobus AMA è scaturito da un controllo delle forze dell'ordine mentre i mezzi erogavano servizi di trasporto per alcune scuole. La questione solleva polemiche sulla conformità alle norme del trasporto delle scolaresche.

Il servizio sospeso ha già causato annullamenti di uscite programmate per la Settimana dello Sport, lasciando genitori e istituti scolastici allibiti. La mancanza di comunicazione sull'evento ha sollevato ulteriori interrogativi sulla trasparenza dell'azienda.

Questo l'allarme lanciato su Facebook da Stefano Palumbo conisgliere del PD:

"Sono venuto a conoscenza del fermo amministrativo per 1 mese disposto su un paio di autobus dell'AMA a seguito di un controllo delle forze dell'ordine mentre i mezzi prestavano un servizio di trasporto in favore di alcune scuole.

Non so sinceramente come in altre città le società di trasporto pubblico eroghino analoghi servizi a chiamata, ma a quanto pare quello svolto qui all'Aquila non sarebbe stato fatto secondo le norme che disciplinano il trasporto delle scolaresche. Risultato: servizio sospeso da parte dell'azienda e (così mi è stato detto) uscite programmate dalle scuole per la Settimana dello Sport conseguentemente annullate.

Non so perché non sia trapelata alcuna notizia, ma sarebbe opportuno invece parlarne e affrontare il problema affinché anche per il prossimo anno scolastico sia garantita agli istituti didattici la possibilità di programmare attività extrascolastiche a costi accessibili. Perché, francamente, che a pagarne le conseguenze siano i bambini, con una limitazione di esperienze formative al di fuori del proprio plesso scolastico, lo trovo ingiusto."

È essenziale affrontare il problema per garantire che per il prossimo anno scolastico gli istituti possano programmare attività extracurricolari a costi accessibili. Le conseguenze, soprattutto per i bambini, non dovrebbero limitare le loro esperienze formative al di fuori dell'ambiente scolastico.