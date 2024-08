Ferragosto Sotto il Sole e le Tempeste: Grande Caldo con Possibili Temporali

Ferragosto e 16 agosto: Il minimo di bassa pressione continuerà a influenzare il Mediterraneo occidentale, portando temporali tra la Spagna orientale e le Baleari, con possibilità di piogge anche sulla Sardegna. In Italia, si prevedono solo velature e un caldo persistente, con occasionali temporali di calore sui rilievi.

Weekend 17/18 agosto: La depressione d'Islanda si approfondirà, portando maltempo sull'Europa centrale e occidentale. Questo potrebbe causare un peggioramento delle condizioni meteo anche in Italia, con forti temporali e un calo delle temperature. Tuttavia, le previsioni per il weekend sono ancora in fase di valutazione e potrebbero subire modifiche.