Ferragosto al Caldo con Possibili Temporali: Le Ultime Previsioni

Il Ferragosto si avvicina con la promessa di grande caldo, ma potrebbe portare con sé anche qualche forte temporale. I modelli matematici, in particolare il modello europeo ECMWF e quello americano, suggeriscono un possibile cambiamento nella grande struttura anticiclonica che attualmente domina il Mediterraneo.

Tradizionalmente, Ferragosto è stato visto come il momento in cui il caldo estivo comincia a cedere il passo al fresco autunnale, ma negli ultimi decenni questo non è più un evento così netto. Quest'anno, tuttavia, i modelli indicano che intorno al 15 agosto potremmo assistere a una certa flessione nella pressione atmosferica a causa di un impulso atlantico.

Per la settimana che precede Ferragosto, le previsioni indicano un ulteriore aumento delle temperature. I modelli meteorologici concordano su una continuazione del caldo intenso, con una possibilità ridotta di errore nelle previsioni di ondate di calore. Tuttavia, si prevede anche che, a causa dell'affondamento di una saccatura atlantica verso la Francia, l'Italia potrebbe vedere una prima perturbazione tra lunedì e martedì. Questa previsione, tuttavia, resta ipotetica e basata su medie storiche, con una probabilità di realizzazione del 60-65%.

In sostanza, il caldo estivo potrebbe essere interrotto da temporali, prevalentemente al Nord, all'inizio della settimana di Ferragosto. Successivamente, tra il 13 e il 14 agosto, i modelli prevedono una possibile stabilizzazione del campo barico, seguita da un nuovo potenziale affondo atlantico tra il 15 e il 17 agosto. Le previsioni diventeranno più chiare con gli aggiornamenti futuri.

Continueremo a monitorare la situazione per fornire aggiornamenti più precisi mano a mano che ci avvicineremo a Ferragosto.