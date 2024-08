Ferragosto in Salute: I Consigli del Nutrizionista per la Grigliata Perfetta

Con l'arrivo di Ferragosto, molti italiani si preparano a celebrare la giornata con le tradizionali grigliate all'aperto. Per garantire una grigliata gustosa e sana, il professor Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo dell'Università Campus Biomedico di Roma, offre una serie di consigli preziosi su come scegliere le carni, preparare la marinatura, e abbinarle ai contorni giusti.

La Scelta delle Carni:

Secondo l'esperto, è fondamentale optare per carni magre, come quelle bianche (pollo, tacchino), che sono più facili da digerire e presentano un contenuto ridotto di grassi e mioglobina. Questo diminuisce il rischio di formazione di sostanze nocive durante la cottura. È consigliabile rimuovere la pelle prima della cottura per evitare un eccesso di grassi e sostanze potenzialmente dannose.

La Cottura Senza Bruciare:

Uno degli errori più comuni nelle grigliate è la carbonizzazione della carne, che può avvenire se la griglia è troppo calda o se le fiamme sono vive. Piretta sottolinea l'importanza di una griglia ben rovente e di braci senza fiamme per evitare la formazione di idrocarburi policiclici aromatici, sostanze dannose che si sviluppano quando il grasso gocciola sulla brace.

La Marinatura Ideale:

Per preparare una marinatura perfetta, l'esperto suggerisce di combinare quattro elementi: grassi, oli, spezie e un tocco acido, come il limone. La marinatura non solo arricchisce di sapore la carne, ma aiuta anche a ridurre il rischio di contaminazione batterica e la formazione di sostanze nocive. È importante lasciare la carne a marinare in frigorifero per almeno 2-4 ore prima della cottura.

L'Importanza dei Contorni:

Per favorire una digestione ottimale e migliorare l'assorbimento del ferro, Piretta consiglia di accompagnare la carne grigliata con abbondanti verdure ricche di vitamina C, come pomodori, peperoni crudi, broccoli e agrumi. Questi alimenti non solo arricchiscono il pasto di nutrienti benefici, ma contribuiscono anche a bilanciare la pesantezza della carne.

Quando Salare la Carne:

Un altro punto cruciale riguarda il momento giusto per salare la carne. Piretta suggerisce di salare a fine cottura, per evitare che la carne diventi dura e secca, poiché il sale può far uscire l'acqua dalla carne se applicato troppo presto.

Le Erbe Aromatiche:

Infine, il professore raccomanda l'uso di erbe aromatiche fresche come basilico, menta, rosmarino, timo, origano e salvia. Queste non solo esaltano il sapore della carne, ma offrono anche potenti proprietà antiossidanti, contribuendo a rendere la grigliata un piatto più sano e gustoso.

Seguendo questi semplici consigli, sarà possibile godersi una grigliata di Ferragosto deliziosa, salutare e priva di rischi per la salute.