Ferrovia Roma-Pescara, il ministro Fitto: progetto non può accedere a fondi Pnrr

Non capisco tutte queste polemiche sulla Roma-Pescara, il progetto non può essere ammesso ai Fondi del Pnrr perché antecedente alla definizione del Piano e non realizzabile entro giugno 2026, termine ultimo imposto dall'Unione Europea. Stiamo lavorando con il presidente Marsilio all'individuazione delle risorse per il futuro".

Così il ministro Raffaele Fitto, oggi a Pescara per la seconda e conclusiva giornata dell'Abruzzo Economy Summit, in corso all'Aurum.

Il ministro per gli Affari Europei, per le Politiche di Coesione e per il Pnrr ha illustrato come il Governo si sta adoperando, in piena sinergia con le Regioni, per raggiungere gli obiettivi non solo del Pnrr, ma anche del Fondo di Sviluppo e Coesione.