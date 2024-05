Festa della Madonna della Libera a Pratola Peligna Sconvolta da Rissa: 27enne Accoltellato

La tranquilla festa della Madonna della Libera a Pratola Peligna è stata interrotta da un evento violento, rischiando di trasformarsi in tragedia. Durante i festeggiamenti di ieri sera nella cittadina peligna, è scoppiata una rissa che ha portato al ferimento di un giovane albanese di 27 anni, colpito alle spalle con un coltello.

La vittima è stata prontamente soccorsa e ha ricevuto cure al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, dove è stata suturata per le ferite riportate. Le forze dell'ordine di Sulmona stanno indagando sull'incidente, sospettando che la rissa possa essere stata scatenata da motivi sentimentali.

L'escalation è iniziata con parole forti, poi minacce, fino a sfociare in una violenta colluttazione. Il 27enne albanese è stato colpito alla schiena da un coltello, determinando il suo ricovero in ospedale e l'avvio di un'indagine per risalire alla dinamica esatta degli eventi.