Festa della Mamma: sole e temperature in salita in tutta Italia, ma occhio alle sorprese

Il cielo d'Italia si prepara a dispensare un regalo di luce e calore in occasione della Festa della Mamma, con un fine settimana all'insegna del sole e delle temperature in costante ascesa su tutta la Penisola. L'arrivo di un'ondata di tepore sembra annunciare un addio alle nuvole e al freddo che hanno caratterizzato le giornate passate.

Venerdì 10 maggio, sebbene le piogge persistano soprattutto nel Sud della Penisola, il resto dell'Italia godrà di un cielo limpido e di un gradito aumento delle temperature. Anche le regioni montuose dell'Appennino Centrale e delle Alpi non saranno esenti da brevi rovesci, mentre il Centro-Nord sarà avvolto da un clima mite con temperature che toccheranno i 23-25°C, lambendo la Pianura Padana.

Il culmine del tepore è previsto per il weekend della Festa della Mamma, con il sole che farà capolino in ogni angolo del Paese, portando con sé temperature fino a 30°C ad Oristano, 29°C a Foggia, 28°C a Forlì e 27°C in numerose città tra cui Bologna, Bolzano, Ferrara, Firenze, Rovigo, Siracusa e Terni. Anche la Pianura Padana si scalderà con valori compresi tra i 25°C e i 26°C, superando leggermente la media stagionale.

Tuttavia, non bisognerà abbassare la guardia, poiché già da lunedì nuove perturbazioni provenienti dall'Atlantico potrebbero iniziare a interessare il territorio italiano, portando piogge sul Nord-Ovest. Ma la vera incognita si presenterà da martedì 14 a giovedì 16, con un possibile cambiamento anomalo nelle condizioni meteorologiche. L'Italia potrebbe trovarsi divisa in due, con abbondanti piogge al Nord e l'arrivo della tanto temuta prima ondata di caldo africano al Sud.

Per quanto riguarda le previsioni dettagliate del weekend:

Venerdì 10 maggio: Al Nord cielo sereno e caldo, al Centro bel tempo prevalente con qualche nuvola sui rilievi, mentre al Sud persistono ancora piogge e temporali, specialmente in Calabria.

Sabato 11 maggio: Il Nord gode di stabilità con sole prevalente e lieve variabilità vicino alle Alpi occidentali, con temperature in aumento. Anche al Centro il tempo è stabile e soleggiato, con possibili addensamenti pomeridiani sull'Appennino. Nel Sud, cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con qualche rovescio nelle zone interne.

Domenica 12 maggio: Nuvole sparse con ampie schiarite caratterizzano il Nord-Ovest e il Nord-Est, mentre al Centro-Sud prevale il sereno con poche nuvole. Su alcune aree montuose potrebbero verificarsi piogge deboli.