Fiamme distruggono i cimeli di John Fante nella villa della figlia a Malibu

La tragedia degli incendi a Los Angeles riduce in cenere preziosi ricordi personali, ma l'importante archivio all'UCLA è fortunatamente salvo.

Le implacabili fiamme che hanno devastato vaste aree di Los Angeles non hanno risparmiato la casa di Victoria Fante, figlia del celebre scrittore italoamericano John Fante, situata a Malibu. La villa, ora completamente distrutta, custodiva una collezione privata di oggetti legati alla vita personale dell’autore. Non è stato possibile quantificare con precisione quali cimeli siano andati persi, ma tra essi figuravano sicuramente fotografie, dipinti e ricordi intimi dell’autore di capolavori come La strada per Los Angeles, Aspetta primavera, Bandini, Chiedi alla polvere e Sogni di Bunker Hill. Questi oggetti, ricchi di valore sentimentale e storico, sono stati irrimediabilmente distrutti.

Diversa la sorte per i materiali legati alla sua produzione letteraria: manoscritti originali, contratti, lettere e persino la sua macchina da scrivere fanno parte dell’archivio conservato presso l’UCLA di Los Angeles, che è rimasto fortunatamente al sicuro dalle fiamme.

L’abitazione di Jim Fante, altro figlio dello scrittore, situata a circa 20 chilometri di distanza, nella zona di Pacific Palisades, è rimasta intatta, sebbene l’allerta incendi in quell’area resti alta.

Il destino della residenza originaria di John Fante, un tempo situata a Point Dume, era già segnato molti anni fa: l’antica dimora fu demolita per far posto a una moderna villa di lusso, cancellando fisicamente un luogo che rappresentava un pezzo importante della sua storia familiare.

John Fante, il cui padre Nicola emigrò da Torricella Peligna agli inizi del Novecento, è ricordato ancora oggi nel suo paese d’origine, dove ogni estate si tiene il John Fante Festival, un evento che celebra il talento letterario e l’eredità di uno degli scrittori più amati della narrativa americana del Novecento. Fante, definito “Dio” dallo scrittore Charles Bukowski, rimane una figura centrale nella letteratura italoamericana, simbolo di radici umili e grandezza artistica. L’incendio che ha distrutto i suoi cimeli personali non potrà mai cancellare la forza del suo contributo culturale e il ricordo indelebile che ha lasciato nei suoi lettori.