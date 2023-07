Fiamme sul Morrone, l'incendio divampato nelle prime ore del pomeriggio

Nuova allerta per il Monte Morrone, la sacra montagna di Celestino V messa a dura prova ancora una volta dalle fiamme.

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17, nella frazione Bagnaturo di Pratola Peligna.

Una colonna di fumo nera si è alzata su tutta la città, riportando alla mente l'estate di sei anni fa quando per oltre tre settimane le fiamme hanno tenuto sotto scacco il Morrone.

La Procura della Repubblica aveva aperto pure un'inchiesta contro ignoti che, a distanza di anni, non ha portato a dare un nome e un volto ai responsabili. Il rogo risulta abbastanza esteso tant'è che sono presenti sul posto diverse squadre di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e unità del Parco Nazionale abilitate. Sul posto sono presenti anche due elicotteri pronti per effettuare sganci d'acqua.

Non disponibili i Canadair dirottati per l'emergenza in Sicilia. La popolazione segue con apprensione l'evoluzione della situazione