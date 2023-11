Filippo Turetta Fermato in Germania: Giulia Checchettin Era Già Morta Prima dell'Abbandono

Il Racconto Scioccante del Medico Legale: Coltellate Violente alla Testa e al Collo

Filippo Turetta è stato fermato questa mattina in Germania, come confermato dall'avvocato del giovane, Emanuele Compagno. L'avvocato ha comunicato la notizia ai genitori di Filippo, gettando nuova luce sulla tragica vicenda di Giulia Cecchettin.

Secondo quanto riferito dal medico legale Antonello Cirnelli, incaricato dalla Procura di Pordenone, Giulia era già morta quando è stata lanciata nella scarpata della Val Caltea a Barcis, dopo essere stata scaricata dall'auto di Filippo. Le coltellate inflitte alla testa e al collo erano numerose e profonde, segno di una violenza estrema. Gli investigatori ritengono quindi impossibile che la ragazza fosse ancora viva molte ore dopo l'aggressione, quando il corpo è stato abbandonato a centinaia di chilometri di distanza.

Il padre di Giulia, Gino Cecchettin, ha espresso il suo dolore attraverso un messaggio su Facebook: "Amore, mi manchi già tantissimo. Abbraccia la mamma e dale un bacio da parte mia." Ha poi condiviso una citazione: "L'amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide." Un monito che riflette il dolore di un padre per la tragica perdita della figlia.