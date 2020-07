Finalmente disponibile "Scossi e Motivati" il libro dei coach aquilani Loredana Gala e Giorgio Lucci

"Scossi e motivati" dal 30 giugno nelle librerie e su Amazon, è il libro di Loredana Gala e Giorgio Lucci, i due coach aquilani, marito e moglie, amanti dello stile di vita fatto di movimento e salute.

Grazie a questo libro che è un vero e proprio manuale, gli autori fanno emergere come cambia la capacità di ogni persona a reagire alle scosse emotive e alle difficoltà della vita, quanto queste esperienze permettono di scoprire quanta forza si ha e quali sono i motivi per restare fedeli alla vita, ai propri sogni e desideri.

Il titolo del libro nasce dall’esperienza vissuta dei due autori del terremoto di L’aquila del 2009 che è stato un esempio tangibile, di come l’esistenza possa essere stravolta in un momento e come hanno trovato le giuste strategie per adattarsi al cambiamento e trasformare quella scossa in un trampolino di lancio per un futuro motivante.

Il segreto è proprio quello di non aver paura del cambiamento, di cavalcare l’onda, trovando le risorse dentro di sé e sfruttarle al meglio, trasformando quelle difficoltà in motivi e forza, scoprendo di che pasta si è fatti!

All’interno del libro che fa parte della collana SE VUOI PUOI del famoso Coach di fama internazionale Roberto Cerè, gli autori Loredana e Giorgio propongono una serie di tecniche di esercizi pratici per lavorare in modo funzionale sulla propria mente, perché un cambiamento interiore, se realizzato con la giusta consapevolezza, può condurre a traguardi che non si sarebbe mai pensato di poter raggiungere.

Loredana Gala ,è dottoressa in Scienze delle Attività Motorie, imprenditrice nel settore fitness da circa 20 anni, Mental Coach e Personal Trainer specializzata in dimagrimento, appassionata della montagna

Giorgio Lucci è vigile del fuoco,, ex atleta professionista, Mental coach e Personal Trainer, appassionato degli sport endurance e della montagna

Insieme si stanno diplomando al MICAP (Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazione), che darà loro la possibilità di diventare due Professionisti del Coaching, autorevoli e crredibili, potendo cosi aiutare le persone a realizzare i loro obiettivi e a vivere una vita felice e straordinaria.

