Finanziere con gesto eroico salva ragazza su A14

Camminava in stato confusionale sulla corsia di sorpasso la ragazza che, in autostrada A14, tra Pineto e Città Sant’Angelo (direzione sud) è stata soccorsa e salvata da un finanziere non in servizio, in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara.

Una domenica mattina tranquilla come tante altre che invece avrebbe potuto avere un epilogo tragico, sventato dal gesto eroico del finanziere che, notata la ragazza in pericolo, non ha esitato a fermarsi con la sua autovettura e coraggiosamente è riuscito a recuperarla attraversando le corsie con le macchine che sfrecciavano. Gesto che richiede una lucidità e sangue freddo, complicato ancor più dal fatto di essere su di un cavalcavia senza corsia di emergenza e quindi priva di vie di fuga e riparo.

Messa in sicurezza la ragazza nella sua vettura, il finanziere si è poi fermato nella prima area di servizio ed ha allertato la Polizia Stradale che si è incaricata delle verifiche sull’accaduto e accompagnato la giovane donna in ospedale ove sono in corso accertamenti sullo stato di salute.