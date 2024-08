Fine della "tregua" estiva: oltre 100 scadenze fiscali entro fine agosto, dall'Irpef all'Irap

Con il 20 agosto si chiude la tregua estiva per i contribuenti italiani, segnando un ritorno intenso agli adempimenti fiscali. Oggi, infatti, si registra un vero e proprio record di scadenze per il fisco, con ben 119 appuntamenti da rispettare. Entro il 30 agosto, circa 10 milioni di italiani dovranno affrontare diverse scadenze fiscali, tra cui versamenti Irpef, Irap e contributi vari.

Le scadenze del 20 agosto Oggi è il giorno cruciale per il versamento dell'Irpef. I contribuenti che hanno avviato i pagamenti dal 1° luglio devono versare la terza rata, mentre i dipendenti e pensionati che hanno optato per l’inizio dal 31 luglio devono versare la seconda rata. Anche i soggetti Isa e forfettari sono chiamati al versamento della seconda rata. Inoltre, per i contribuenti Iva, scade oggi l'obbligo di versare l'imposta relativa a luglio o al secondo semestre del 2024. I sostituti d'imposta, infine, devono provvedere al versamento delle ritenute Irpef operate nel mese precedente e dei contributi Inps.

Le scadenze del 26 agosto Entro il 26 agosto è prevista la trasmissione telematica di alcuni elenchi riepilogativi. Questi includono cessioni e acquisti intracomunitari di beni, prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi UE, e operazioni effettuate nel mese di luglio 2024 per i soggetti Iva con obbligo mensile.

Le scadenze del 30 agosto Il mese si chiude con altre scadenze rilevanti, in particolare per i soggetti Isa, che devono versare il saldo del 2023 e il primo acconto per il 2024 per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'Irap.

Questo periodo intenso segna la fine di una pausa estiva breve ma necessaria, richiamando i contribuenti all'attenzione sulle numerose incombenze fiscali da affrontare entro la fine del mese.