Fine settimana a rischio: forti temporali e allerta maltempo in arrivo!

Il Mediterraneo sotto la minaccia di un vortice ciclonico, con piogge intense su alcune regioni e temperature in aumento al Sud.

Il meteo del weekend preannuncia un quadro complesso, con un vortice mediterraneo in arrivo che potrebbe portare forte maltempo su diverse aree dell'Italia. Le previsioni indicano l'approfondimento di una saccatura atlantica che investirà l'Europa occidentale, spingendo correnti instabili verso il Mediterraneo. La formazione di una depressione secondaria in prossimità della nostra Penisola è attesa, anche se i modelli meteorologici non sono ancora concordi sulla posizione esatta del minimo.

Attualmente, le stime indicano che il vortice ciclonico potrebbe stabilirsi tra le Baleari e la Sardegna, interessando principalmente le regioni occidentali della Penisola. Un anticiclone, posizionato sull'Europa orientale, limiterà l'espansione verso est della depressione, creando un blocco atmosferico che potrebbe prolungare il maltempo su alcune zone del Nordovest. In queste regioni, e in particolare su Liguria, Piemonte e Lombardia, le precipitazioni potrebbero risultare non solo intense ma anche persistenti, con il rischio di alluvioni localizzate.

Sabato, le piogge intense colpiranno principalmente la Sardegna e parte del Centro Italia, con un focus particolare sulla Toscana. Nella giornata di domenica, i temporali potrebbero estendersi alla Sicilia occidentale e al resto delle regioni tirreniche centrali. Al momento, le aree adriatiche centrali e il Sud peninsulare sembrano rimanere ai margini di questi fenomeni.

Le temperature, invece, subiranno un sensibile aumento nelle regioni meridionali grazie all'afflusso di correnti sciroccali richiamate dal vortice. In alcune zone del Sud si potrebbero raggiungere picchi di 26-27°C, creando un netto contrasto termico con le regioni settentrionali, colpite dal maltempo.

Tuttavia, è importante sottolineare che la posizione del minimo depressionario è ancora incerta e potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni. Gli esperti invitano a monitorare attentamente gli aggiornamenti meteorologici, in quanto potrebbero verificarsi cambiamenti significativi che influenzerebbero l'intensità e l'estensione del maltempo.