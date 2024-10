Fine settimana soleggiato, ma in arrivo nuove perturbazioni la prossima settimana

Weekend soleggiato in molte regioni italiane, ma dalla prossima settimana torneranno piogge e instabilità, con temperature in lieve rialzo.

Sabato 5 ottobre: miglioramenti al Nord e sull'alto Tirreno, ma con instabilità persistente su altre aree. Domenica 6: prevalenza di sole con qualche nuvola in aumento al Nordovest. Lunedì: nubi in crescita su Nord e Toscana con possibili piogge.

Sabato 5 ottobre 2024 Nord: Miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cielo in prevalenza sereno su gran parte delle regioni. Si segnala qualche pioggia residua sulla Romagna, che tenderà a esaurirsi nel corso della giornata. Le temperature sono previste in aumento, con massime comprese tra 15 e 19 gradi. Centro: Cielo variabile con presenza di nubi irregolari e possibilità di deboli precipitazioni tra l'Appennino e le coste adriatiche, in attenuazione nel corso della giornata. Le temperature restano stabili, con massime comprese tra 17 e 22 gradi. Sud: Tempo instabile, con piogge e rovesci localizzati, soprattutto lungo il basso Tirreno, che si intensificheranno nel pomeriggio e in serata. Le temperature subiranno un ulteriore calo, con massime tra 19 e 24 gradi.

Domenica 6 ottobre 2024 Nord: Prevalenza di tempo stabile e soleggiato, ma verso sera si prevede un peggioramento sulle regioni nordoccidentali, con piogge in arrivo sulla Liguria. Temperature in rialzo, con massime tra 16 e 20 gradi. Centro: Condizioni meteorologiche stabili, con tanto sole su quasi tutte le regioni. Tuttavia, la Toscana vedrà un peggioramento in serata. Le temperature rimangono stabili, con massime comprese tra 17 e 21 gradi. Sud: La variabilità atmosferica persisterà su Puglia, Calabria e nordest della Sicilia, dove ci sarà qualche piovasco residuo, ma il tempo migliorerà gradualmente altrove. Le temperature rimangono invariate, con massime tra 19 e 24 gradi.

Lunedì 7 ottobre 2024 Nord: Le nubi aumenteranno ulteriormente, specialmente nel Nordovest, dove si registreranno piogge entro la fine della giornata. Il Nordest vedrà ancora qualche schiarita, con un tempo prevalentemente asciutto. Le temperature restano stabili, con massime tra 16 e 20 gradi. Centro: Nubi irregolari interesseranno diverse zone, con piogge sulla Toscana. Altrove, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma con scarse precipitazioni. Temperature in leggero aumento, con massime tra 18 e 22 gradi. Sud: Prevalentemente soleggiato su tutte le regioni meridionali, con qualche annuvolamento di poco conto in transito. Temperature in lieve aumento, con massime comprese tra 20 e 25 gradi.

Tendenza per martedì 8 ottobre 2024 Nord: Al Nordovest, si prevedono piogge moderate e intense soprattutto sulle Alpi occidentali. Nel Nordest, invece, ci saranno piogge di forte intensità sulla laguna veneta e nelle pianure venete, con piogge moderate in Romagna e sulle Dolomiti. Le pianure emiliane vedranno solo piogge leggere. Centro: Sul versante tirrenico, si attendono forti piogge lungo i litorali e la dorsale toscana, mentre su Roma e altre aree tirreniche ci sarà qualche apertura del cielo. Piogge moderate saranno attese sulle pianure toscane e schiarite sulla dorsale laziale. Sull'Adriatico, il cielo sarà variabile con ampie schiarite sui litorali e sul Gran Sasso, con qualche pioggia debole sulla dorsale. Sud: Tempo prevalentemente stabile, con schiarite ampie e qualche nuvola sparsa sulle pianure e subappenniniche. Più sereno sulle isole maggiori, con nubi sparse e qualche pioggia moderata sulla Costa Smeralda.

Tendenza per mercoledì 9 ottobre 2024 Al Nordovest, si attende cielo variabile, con schiarite sulle pianure lombardo-piemontesi, mentre nel Nordest ci saranno ampie schiarite sulle Dolomiti. Sul Centro Tirreno, tempo in miglioramento con ampie schiarite sui litorali e su Roma, con piogge deboli attese nelle pianure toscane e sulla dorsale laziale. In Sud Italia, cielo sereno su dorsale campana e Calabria, mentre altrove si prevede tempo asciutto e in parte nuvoloso.

Giovedì 10 ottobre 2024 Al Nord, le Alpi centrali saranno interessate da piogge moderate, mentre il resto delle regioni vedrà piogge leggere. Al Centro, si prevedono schiarite sui litorali, con piogge sparse su Toscana e dorsale laziale. Al Sud, sereno sulla dorsale calabra e Campania, mentre sulle isole maggiori ci sarà una variabilità limitata.