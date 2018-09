Finisce fuori strada con l'auto, morta 52enne di Lanciano

L'incidente mortale è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno lungo la Provinciale per Contrada Serre, nell'incidente ha perso la vita una donna di 52anni di Lanciano Gentilina Camiscia.

La donna che era alla guida di una Peugeot è andata fuori strada in piena curva precipitando in una scarpata, dopo pochi metri l'auto è andata ad impattare contro alcuni alberi che hanno trattenuto la vettura, nell’impatto la donna ha riportato gravi traumi, in particolare quello cranico che ne hanno causato il decesso.

I soccorsi del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte avvenuta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lanciano per accertare le modalità dell’incidente che potrebbe non escludere la perdita di controllo dell’auto o un improvviso malore, e i vigili del fuoco di Lanciano per la rimozione dell'auto.