Finisce l'Incubo: Arrestato il Ladro di Auto Parcheggiate nei Cortili

Un tempestivo intervento dei carabinieri ha portato all'arresto di un individuo sospettato di essere il responsabile dei furti di auto parcheggiate. Il ladro è stato sorpreso mentre forzava un'auto in sosta all'interno del cortile di una residenza privata ad Alba Adriatica. La prontezza di un passante, che ha segnalato l'attività sospetta, ha permesso agli agenti di intervenire in tempo.

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica hanno condotto l'arresto dell'uomo, accusato di furto aggravato su auto in sosta e possesso di attrezzi per lo scasso. La perquisizione ha permesso di recuperare la refurtiva, tra cui un paio di occhiali da sole, una torcia elettrica, e vari utensili atti allo scasso, tra cui forbicine, giraviti, coltellini e altri strumenti.

L'uomo è stato individuato grazie alla segnalazione di un cittadino che ha notato il suo comportamento sospetto. Vestito di scuro e con un cappuccio in testa, l'uomo stava rovistando all'interno di un'auto parcheggiata prima di allontanarsi repentinamente alla vista del passante.

Su disposizione del Pubblico Ministero della procura della Repubblica di Teramo, l'arrestato è stato posto in custodia nelle camere di sicurezza dell'Arma in attesa di comparire davanti al giudice del Tribunale di Teramo per l'udienza di convalida.