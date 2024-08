Finti Turisti Scoperti all'Aeroporto di Pescara: Quattro Albanesi Respinti dalla Polizia di Frontier

Quattro cittadini albanesi sono stati respinti all'aeroporto di Pescara dopo essere arrivati in Italia fingendosi turisti. I viaggiatori, di età compresa tra i 50 e i 60 anni, erano sbarcati da un volo proveniente da Tirana e hanno inizialmente dichiarato di trovarsi in Italia per motivi turistici. Tuttavia, i loro racconti non hanno convinto gli agenti di polizia di frontiera, guidati dal vicequestore Dino Petitti.

Durante i controlli, i quattro hanno fornito risposte evasive riguardo alla loro breve permanenza e alla finalità del viaggio. Solo successivamente hanno ammesso di essere giunti in Italia con l'intento di cercare lavoro come autotrasportatori, non avendo il visto necessario per svolgere attività lavorativa nel Paese.

Scoperte le reali motivazioni del loro soggiorno e privo del visto specifico, il gruppo è stato respinto e reimbarcato verso l'Albania tramite un volo da Roma Fiumicino. La polizia di frontiera ha quindi impedito l'ingresso sul territorio nazionale, evitando un potenziale abuso delle norme sui visti turistici.