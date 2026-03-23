Fisco 2026, controlli serrati sui conti: cosa cambia davvero per tutti

Nuove regole e verifiche sempre più approfondite sui movimenti bancari: bonifici, contanti e operazioni familiari sotto osservazione per contrastare evasione e irregolarità

Dal 2026 il sistema dei controlli fiscali entra in una nuova fase, con verifiche più incisive sui conti correnti grazie all’accesso automatizzato all’Anagrafe dei rapporti finanziari. L’Agenzia delle Entrate potrà analizzare in modo sistematico movimenti, saldi e operazioni, incrociando i dati per individuare eventuali anomalie.

Bonifici e versamenti sotto esame

Uno degli elementi centrali riguarda la cosiddetta presunzione di reddito: ogni somma accreditata sul conto, sia tramite bonifico sia in contanti, può essere considerata reddito imponibile se non viene dimostrata la provenienza. Anche operazioni tra privati o trasferimenti personali devono quindi essere accompagnati da documentazione chiara. In assenza di giustificazioni, il rischio è l’accertamento di redditi non dichiarati.

Contanti e prelievi: quando scattano i controlli

Non esiste un limite massimo per i versamenti in contanti, ma operazioni frequenti o di importo elevato possono attivare verifiche da parte delle banche. Particolare attenzione anche ai prelievi ripetuti, che potrebbero far ipotizzare pagamenti non tracciati. Resta fissata a 5.000 euro la soglia per i pagamenti in contanti tra privati.

Conti “fermi” e possibili anomalie

Anche l’assenza di movimenti può attirare l’attenzione del Fisco. Se a fronte di entrate regolari non risultano spese coerenti, può emergere il sospetto di utilizzo di denaro non dichiarato. In questi casi, spetta al contribuente fornire prove concrete sulle modalità di gestione delle proprie spese.

Bonifici tra familiari nel mirino

I trasferimenti tra familiari restano leciti, ma possono essere oggetto di verifica se frequenti o di importo significativo. Senza una causale precisa e una documentazione adeguata, potrebbero essere interpretati come compensi non dichiarati, soprattutto se non coerenti con i redditi ufficiali.

Operazioni con l’estero e antiriciclaggio

Maggiore attenzione anche alle operazioni internazionali: per somme rilevanti, gli istituti bancari possono richiedere dettagli sulla provenienza dei fondi e sulla finalità dei trasferimenti, nel rispetto delle norme antiriciclaggio. In presenza di anomalie, possono scattare segnalazioni alle autorità competenti.

Come evitare problemi con il Fisco

La parola chiave resta tracciabilità. Conservare ricevute, contratti, scritture private e compilare correttamente le causali dei bonifici è fondamentale per dimostrare la natura delle operazioni. Anche transazioni comuni come donazioni o rimborsi devono essere documentate.

Sanzioni e nuovi rischi per i contribuenti

In caso di controllo, l’onere della prova ricade sul contribuente. Se non si dimostra l’origine delle somme, l’amministrazione può procedere con accertamenti fiscali e applicare sanzioni. Il rafforzamento dei controlli si inserisce in una strategia di digitalizzazione e contrasto all’evasione, rendendo sempre più centrale la trasparenza nella gestione delle finanze personali.