Folle Aggressione alla Dottoressa in Ospedale: 35enne Ferisce gravemente la Psichiatra

Momenti di grande tensione si sono vissuti ieri pomeriggio nell'ospedale San Salvatore, quando un uomo di 35 anni ha attaccato brutalmente la dottoressa F.P. nel reparto di psichiatria. L'aggressione è stata rapida e violenta, lasciando la psichiatra gravemente ferita e con una gamba fratturata, che ha richiesto il suo ricovero immediato.

Il 35enne aveva manifestato comportamenti violenti già nella sua abitazione nel quartiere Sant'Antonio, costringendo i familiari a chiamare la polizia e i servizi medici di emergenza. Dopo essere stato tranquillizzato, è stato portato in ospedale per ulteriori valutazioni. Tuttavia, una volta giunto nel reparto di psichiatria, ha improvvisamente attaccato la dottoressa, scatenando il caos.

Nonostante gli sforzi degli operatori sanitari e delle forze dell'ordine presenti, il giovane è riuscito a colpire la dottoressa, che è stata soccorsa dai suoi colleghi e dagli agenti della polizia. La dottoressa, originaria di Roma ma residente in città, è stata immediatamente sottoposta a esami medici e successivamente ricoverata per le ferite riportate.

La situazione ha evidenziato ulteriormente la necessità di garantire la sicurezza del personale sanitario nei reparti di psichiatria, già oggetto di preoccupazione per episodi simili avvenuti in passato. Questo è il terzo incidente grave che coinvolge il personale ospedaliero nell'Aquila in un breve lasso di tempo, sollevando seri interrogativi sulla sicurezza degli operatori sanitari sul posto di lavoro.

Questi eventi drammatici rimandano alla recente aggressione avvenuta all'ospedale di Avezzano, dove un uomo è stato arrestato dopo aver attaccato violentemente medici, infermieri e personale di sorveglianza al pronto soccorso. In precedenza, sempre ad Avezzano, un altro individuo aveva tentato di aggredire il personale sanitario lamentando i tempi di attesa.