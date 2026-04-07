Follia nella notte a Fano: giovane accoltella la famiglia, padre gravissimo

Un violento episodio domestico sconvolge la città marchigiana: tre familiari feriti, arrestato un ventenne. Comunità sotto shock e intervento massiccio dei soccorsi sanitari

Notte di violenza e tensione a Fano, dove un giovane di 20 anni è stato fermato con l’accusa di triplice tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato i propri genitori e il fratello minorenne all’interno dell’abitazione familiare. Il ragazzo, di origine bengalese, è stato bloccato dai carabinieri in flagranza e avrebbe ammesso le proprie responsabilità dichiarando: “Sono stato io”.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite domestica degenerata improvvisamente. Il padre, 46 anni, è intervenuto insieme alla moglie per tentare di riportare la calma tra i due figli, ma è stato colpito in modo grave. L’uomo è attualmente ricoverato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e si trova in prognosi riservata.

Meno critiche, invece, le condizioni della madre, 43 anni, e del fratello 16enne, anch’essi trasferiti nella stessa struttura sanitaria, ma non in pericolo di vita. Il presunto aggressore si trova ancora presso la caserma dei carabinieri, assistito dal legale difensore, l’avvocato Andrea Floriani.

La notte è stata particolarmente complessa anche per il sistema sanitario locale: il pronto soccorso di Ancona ha dovuto fronteggiare contemporaneamente un incidente stradale mortale avvenuto sull’autostrada A14, nella Galleria Montedomini, che ha causato una vittima e diversi feriti. L’ospedale ha attivato quattro sale operatorie, richiamando personale reperibile per gestire le emergenze in simultanea.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco Luca Serfilippi, che ha espresso vicinanza alla famiglia coinvolta e ha sottolineato come l’episodio abbia profondamente colpito l’intera comunità. Parole di ringraziamento sono state rivolte alle forze dell’ordine, ai soccorritori e al personale sanitario per la rapidità e la professionalità dimostrate in una situazione di particolare gravità.

Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica e le motivazioni alla base dell’aggressione.