Fondi straordinari per disabili e centri diurni: ecco le novità!

Importanti risorse destinate alla vita indipendente e ai centri diurni, con un impegno della Regione a tutelare il sociale per il prossimo triennio.

La Regione Abruzzo ha approvato la riprogrammazione dell'FSE Plus 2021-2027, orientandola verso politiche sociali. In particolare, ben 38 milioni di euro saranno destinati a misure di inclusione sociale, con un aumento significativo rispetto ai fondi inizialmente previsti. Tra gli interventi principali, spicca l'incremento delle risorse per i progetti di vita indipendente, che vedono un raddoppio del finanziamento, portando la cifra totale a 35,5 milioni di euro.

Il lavoro della Regione mira a rispondere alle necessità espresse dai cittadini, con il sostegno alle persone con disabilità come obiettivo prioritario. Il progetto di vita indipendente è considerato fondamentale per l'autonomia, e la Regione ha garantito continuità nel finanziamento per almeno il prossimo triennio. Non solo, sono stati previsti anche potenziamenti per i centri diurni e il Dopo di Noi, con un aumento del budget da 2 a 5 milioni di euro.

Il sociale non è l'unico settore ad aver beneficiato dei nuovi fondi. Parte delle risorse sono state riallocate anche in istruzione e formazione, con incrementi per i dottorati di ricerca (+5 milioni), gli ITS (+5,6 milioni) e i progetti per l’inclusione lavorativa (+7 milioni). Particolare attenzione è stata data anche al mercato del lavoro, con l'incremento degli incentivi per l’assunzione di disoccupati, portando la disponibilità complessiva a 13,6 milioni di euro.

A testimonianza di questa nuova attenzione al benessere sociale, emerge l'aumento dei fondi per l'invecchiamento attivo, che salgono da 2,1 a 3,8 milioni di euro. Questo piano di riprogrammazione rappresenta una risposta concreta ai cambiamenti della società e alla crescente necessità di contrastare le disuguaglianze sociali, mirando a un futuro di inclusione e supporto sociale.