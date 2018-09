Forti piogge e temporali raggiungono il Nord, allerta a Milano e Torino

ARRIVATI FORTI TEMPORALI SU PARTE DEL NORD - Come nelle attese il peggioramento si è concretizzato sulle regioni settentrionali, raggiunte dalla parte avanzata di una saccatura in discesa dal Nord Europa. Per ora le precipitazioni più intense, anche a carattere temporalesco, si sono concentrate tra medio-alto Piemonte e medio-alta Lombardia, con marginale interessamento del Nordest ( in particolare il comparto alpino ). Punte di oltre 60-80mm si registrano sulle province di Como, Varese, Verbania; forti temporali anche tra Novara, Vercelli e a nordovest di Milano.

METEO PROSSIME ORE - Nelle prossime ore attendiamo rovesci e temporali soprattutto tra Piemonte e Lombardia, con qualche fenomeno sparso anche sul resto del Nord. Nel pomeriggio ancora molte nubi e locali piogge o rovesci sulle Alpi, occasionali acquazzoni o temporali in Valpadana dove tuttavia non mancheranno aperture, specie a sud del Po. Recrudescenza dell'instabilità tra sera e notte, quando farà il suo ingresso il vortice ciclonico vero e proprio, con rovesci e temporali diffusi anche in Valpadana e sulla Liguria.

ATTENZIONE: saranno possibili fenomeni localmente intensi, a carattere di nubifragio, o grandinate e improvvise raffiche di vento.

Possibili picchi complessivi di oltre 60-70mm su Alpi, alto Piemonte, alta Lombardia, isolatamente anche in Liguria e Valpadana in caso di nubifragi.

Temperature in calo specie serale.

IN ATTESA IL CENTROSUD - Il tempo si manterrà invece in prevalenza soleggiato al Centrosud pur co qualche nube di passaggio.

Farà eccezione la medio-alta Toscana, dove avremo maggiore nuvolosità con anche qualche occasionale precipitazione possibile, mentre i consueti e locali focolai temporaleschi pomeridiani potranno prendere vita lungo l'Appennino.

Al Centro e su parte del Sud il peggioramento è atteso soprattutto nel weekend