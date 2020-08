Forti temporali e possibili grandinate nelle regioni del nord, Sud ancora caldo

E' in fase di erosione il campo di alta pressione che per giorni ha protetto le latitudini mediterranee, quantomeno lungo il suo bordo settentrionale.

Ne approfitta un fronte in transito sull'Europa centrale per dar luogo ad un incremento dell'instabilità al momento su parte delle regioni settentrionali.

I fenomeni, in prevalenza temporaleschi, interessano alto Piemonte, Liguria centrale ma soprattutto l'alta Lombardia dal confine piemontese fino al Lecchese.

Qui si arrivano a superare i 50mm di accumulo sul Comasco.

Senza contare i temporali anche forti che nel pomeriggio-sera di ieri, domenica, hanno colpito il resto del Piemonte, come il Torinese, ma anche le Alpi orientali ed in particolare il Trentino.

Tempo in prevalenza stabile invece sul resto d'Italia, sotto la protezione dell'alta pressione.

METEO ITALIA PROSSIME ORE.

Da una depressione ormai diretta verso la Manica si diparte un fronte di instabilità responsabile di una spiccata variabilità sin dal mattino su gran parte dell'arco alpino e Nordovest, dove sono presenti già alcuni rovesci o temporali tra Piemonte e Lombardia e su parte della Liguria centro-orientale.

In giornata questi si propagheranno verso est intensificandosi su Alpi e tratti della Val Padana, specie a nord del Po, risultando localmente anche di forte intensità, grandinigeni e accompagnati da colpi di vento.

Tra pomeriggio e sera temporali anche su basso Piemonte, ovest Emilia e locali fin sulla costa ligure.

Le temperature perderanno qualche grado al Nord, alle prese con i temporali.

Anche sulle regioni centrali si assisterà ad un certo incremento dell'instabilità, in particolare su alta Toscana, sulla dorsale umbro-marchigiana e su tratti quella laziale, dove comparirà qualche rovescio tra pomeriggio e prime ore serali.

Nulla di fatto sul resto del Centro e al Sud dove continuerà il bel tempo con caldo intenso al Meridione e punte di 38/40°C in Sicilia.