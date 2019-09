Forti temporali in arrivo sulla Penisola

Il fronte che ieri, lunedì, ha valicato le Alpi sospinto da aria più fresca nordatlantica ha determinato una notte molto instabile su Romagna, Marche e Abruzzo dove si sono avuti e sono tuttora in corso temporali anche di forte intensità e localmente grandinigeni.

Sulla Romagna dalla mezzanotte si registrano accumuli pluviometrici fino a 50mm a ridosso dell'Appennino, 25mm nelle Marche sull'Anconetano.

Si sono invece esauriti i fenomeni sull'estremo Nordest dopo l'inizio della nottata che ha coinvolto soprattutto il Friuli con intensi fenomeni ed accumuli fino a 50mm sul Triestino. Si segnalano però altri rovesci localmente temporaleschi al largo del basso Tirreno ma che lambiscono le coste della Sicilia e della Calabria, mentre altri localizzati impegnano anche il versante ionico della Calabria.

PROSSIME ORE.

Rovesci e temporali si porteranno dal medio-alto Adriatico verso sud fino a raggiungere la Puglia dove diverranno anche forti nel pomeriggio, attenuandosi lentamente in serata. Qualche fenomeno in sconfinamento al Lazio interno. Nel pomeriggio temporali diffusi attesi su Lucania, Calabria, localmente in Campania, alcuni sul nord della Sicilia, specie sul Messinese. Sul resto del Centro e al Nord torna invece il bel tempo.