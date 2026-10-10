Forza Italia Gioca d'Anticipo e Detta i Tempi per le Comunali 2027 nel Capoluogo

Forza Italia L’Aquila ha avviato oggi il proprio percorso verso le Comunali 2027 accompagnata dall’entusiasmo di una una folta folla di cittadini e cittadine. Con la grande iniziativa tenuta nel pomeriggio presso la Sala Baiocco, esponenti locali e regionali del partito hanno avviato una riflessione sul futuro della città per costruire tutti insieme la proposta per le Amministrative del prossimo anno.

Sul palco per tracciare la rotta del progetto, che prenderà forma nei prossimi mesi, l’assessore regionale e presidente del Consiglio comunale dell’Aquila Roberto Santangelo, il segretario regionale del partito e parlamentare Nazario Pagano, la consigliera comunale dell’Aquila Daniela Bontempo, il coordinatore comunale del partito Stefano Cappetti, insieme agli amministratori del territorio che fanno capo a Forza Italia come il sindaco di Navelli Paolo Federico, quello di San Demetrio Antonio Di Bartolomeo, la vicesindaco di Poggio Picenze Alberta De Bernardinis, nonché il consigliere di amministrazione dell’ATER L’Aquila Luca Rocci

Il messaggio lanciato dal palco è stato forte e chiaro ed è ricordato anche nel titolo dell’evento: l’obiettivo di Forza Italia è partire dalle persone, dai programmi e dai valori, prima che dai nomi. L’Aquila dal 2009 ha attraversato più sfide che l’hanno trasformata e la città è ormai giunta al momento di guardare oltre la ricostruzione e lavorare per costruire un progetto futuro di lungo e largo respiro.

Cultura, sociale, turismo, università, commercio, industria, viabilità, collaborazione e vicinanza tra L’Aquila e i comuni e le comunità limitrofe sono stati i temi al centro dell’evento di oggi, temi che caratterizzeranno il percorso dei prossimi anni della Città capoluogo e di un intero territorio che devono tornare a trovare nei legami e nelle relazioni tra Comuni la forza per costruire il futuro.

Roberto Santangelo: “L’iniziativa di oggi rappresenta un primo importante momento di confronto, partecipazione e rilancio dell’azione politica di Forza Italia sul territorio. Con questo appuntamento abbiamo aperto un percorso di ascolto e condivisione in vista delle elezioni amministrative del 2027, con l’obiettivo di costruire una proposta credibile, concreta e ambiziosa per il futuro della città. L’Aquila è una realtà strategica per l’intero Abruzzo, lo dimostra la presenza oggi sul palco di sindaci e amministratori dei Comuni della provincia, e merita una progettualità capace di valorizzarne le potenzialità, sostenere lo sviluppo economico e sociale, rafforzare i servizi e rispondere alle esigenze dei cittadini. Come siamo sempre abituati a fare, vogliamo affrontare anche questa sfida partendo dai bisogni reali, attraverso il dialogo con le altre forze politiche, le categorie produttive, il mondo associativo e tutti coloro che hanno a cuore il futuro del capoluogo. Forza Italia intende essere protagonista del percorso che porterà la città alle prossime elezioni comunali con spirito costruttivo, responsabilità e una visione chiara, nel solco dei valori del centrodestra e con la volontà di contribuire a un progetto politico condiviso e all’altezza delle aspettative degli aquilani”.

Nazario Pagano: “Il centrodestra che dal 2017 amministra L'Aquila ha raccolto un impegno che per noi viene da lontano, da quel 2009 in cui Silvio Berlusconi assunse davanti agli aquilani la responsabilità di restituire nel più breve tempo possibile una casa alle famiglie colpite dal terremoto e di accompagnare la ricostruzione e la rinascita della città. Il ciclo amministrativo che nel 2027 arriverà a dieci anni ha trasformato quella grande sfida in un progetto di governo della città. Oggi L'Aquila ha ritrovato centralità, bellezza e capacità di attrarre investimenti, studenti, turisti e nuove opportunità. È un risultato costruito grazie al lavoro di tanti amministratori capaci e appassionati, tra i quali Roberto Santangelo, che in questi anni ha profuso un impegno straordinario al servizio della comunità aquilana. L'appuntamento di oggi deve servire soprattutto a guardare avanti. Forza Italia lavorerà, insieme agli alleati del centrodestra e aprendosi alle migliori energie della società civile, per costruire una squadra di cittadini preparati e competenti, capace di proseguire il lavoro svolto e di immaginare l'Aquila dei prossimi dieci anni: una città sempre più attrattiva, dinamica e protagonista in Abruzzo, in Italia e in Europa”.

Daniela Bontempo: “Sono convinta che il lavoro sia il primo grande motore del benessere di una comunità. Il lavoro non è soltanto reddito, ma dignità, sicurezza, stabilità, identità e realizzazione personale. La nuova grande sfida che L’Aquila deve affrontare oggi è passare dalla ricostruzione dei luoghi a quella delle opportunità. Dobbiamo creare le condizioni per attrarre imprese, investimenti, competenze e generare lavoro stabile e di qualità. In questo percorso, il mondo delle professioni rappresenta una risorsa strategica. Nei professionisti, lavoratori autonomi e rappresentanti delle competenze tecniche e intellettuali, Forza Italia riconosce i valori che da sempre ne ispirano l’azione: libertà, responsabilità, intraprendenza e fiducia nel merito. Il futuro dell’Aquila non può essere il progetto di pochi, ma deve nascere dal contributo di tutti”.

Stefano Cappetti: “Forza Italia L’Aquila dimostra di ripartire dalle idee, dalle competenze e dall’entusiasmo dei cittadini e delle cittadine. Questa sera inizia il nostro lavoro perché in vista di L’Aquila 2027 non intendiamo solo occupare uno spazio, ma riempirlo di contenuti, parlando della vita concreta degli aquilani. E a interpretare e portare avanti le loro esigenze sarà una classe dirigente che conosca davvero la città e sappia affrontarne i problemi con competenza e concretezza. Ringrazio i vertici del Partito presenti oggi qui, perché le grandi sfide del capoluogo richiedono interlocuzioni istituzionali e politiche all'altezza delle sue ambizioni”.

Paolo Federico: “L’Aquila è il capoluogo, ma non può essere considerata separatamente da quella rete di Comuni, piccoli e grandi, che la circondano e che rappresenta una parte fondamentale di una comunità e un territorio ampi e articolati. La presenza diffusa di amministratori e rappresentanti di Forza Italia nelle comunità è la forza di questo partito, ognuno di noi è fonte di conoscenza del territorio e deve avere voce all’interno del progetto politico che tutti insieme da oggi intendiamo costruire. Condividiamo il tema del terremoto, dello spopolamento delle aree interne e delle difficoltà infrastrutturali, ci uniscono argomenti e sensibilità e oggi siamo qui, insieme, per questo, a dimostrazione che le idee vengono prima dei nomi”.

Antonio Di Bartolomeo: “La politica parte dai territori e nei territori trova la sua ragione più concreta di essere al servizio delle comunità, perché è nei municipi che quotidianamente si incontrano le esigenze concrete dei cittadini: servizi, viabilità, scuola, politiche sociali e sicurezza. L’esperienza dei sindaci, consiglieri comunali, amministratori provinciali e rappresentanti delle istituzioni deve essere parte integrante della discussione politica e per fortuna questa dimensione costituisce uno degli elementi fondamentali del percorso che Forza Italia vuole avviare in vista delle amministrative del 2027. L’appuntamento di oggi ha rappresentato anche questo: un’occasione per valorizzare il ruolo degli amministratori locali all’interno del percorso politico del partito”.

Alberta De Bernardinis: “Il futuro su cui oggi ci confrontiamo è quello che partirà dell’Aquila ma che dovrà riguardare un territorio e una comunità più ampi. L’Aquila è la città capoluogo, ma anche una città-territorio. Due dimensioni che non possono essere pensate separatamente, perché essere capoluogo non significa soltanto esercitare una funzione amministrativa o essere punto di riferimento istituzionale, ma significa assumere un ruolo di guida, capace di mettere in rete energie, competenze e risorse, favorendo una collaborazione autentica con i comuni del territorio. Le aree interne hanno bisogno di una città capoluogo forte, aperta e capace di fare rete. La nostra sfida oggi è trasformare la vicinanza geografica in collaborazione concreta, in condivisione di problemi e capacità di trovare risposte comuni”.

Luca Rocci: “Abbiamo avviato un confronto coraggioso e concreto, che ci consentirà di affrontare i problemi quotidiani e programmare lo sviluppo dei prossimi anni. La viabilità, le frazioni, l’illuminazione pubblica, la transizione energetica, i servizi di prossimità, il centro storico e parcheggi sono questioni che incidono sulla vita dei cittadini e sulla competitività del territorio e vanno affrontate nella loro importanza e urgenza”.