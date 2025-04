Forza Italia L'Aquila traccia la rotta per il futuro della città!

Nel pomeriggio di ieri si è svolto il primo incontro ufficiale del Coordinamento di Forza Italia L'Aquila, creato recentemente in seguito al Congresso cittadino del 22 marzo. Un appuntamento significativo in cui sono stati trattati temi cruciali per il futuro della città, come la sicurezza, la gestione del commercio, la vivibilità del centro storico e le problematiche legate alle frazioni. Questi argomenti, centrali per la crescita e lo sviluppo del territorio, sono stati al centro del dibattito, con l'obiettivo di delineare una visione condivisa e concreta per l'Aquila.

Per garantire un'analisi approfondita e una gestione efficace di queste problematiche, il partito ha deciso di adottare una struttura basata su Dipartimenti, ognuno dei quali si concentrerà su un tema specifico. Ogni dipartimento sarà incaricato di redigere documenti politici da presentare all'Amministrazione Comunale, con l'intento di portare avanti proposte concrete e realizzabili per la città.

Il neo coordinatore di Forza Italia L'Aquila, Stefano Cappetti, ha espresso grande soddisfazione per l'esito dell'incontro, sottolineando come la partecipazione e l'entusiasmo dimostrato dai membri del Coordinamento rappresentino un segnale positivo per il futuro. "Abbiamo ritrovato slancio e una grande volontà di costruire insieme il futuro della nostra città," ha dichiarato Cappetti. "I temi che abbiamo affrontato sono fondamentali per la crescita e il benessere dell'Aquila. La nostra mozione congressuale si basa su questi principi, e siamo convinti che solo attraverso un lavoro corale e unitario possiamo dare un nuovo volto alla città."

Il piano di Forza Italia si propone di affrontare con serietà e determinazione le sfide che l'Aquila deve affrontare, puntando su soluzioni concrete e condivise, nel rispetto delle esigenze della cittadinanza. Con l'impegno di tutti, il partito mira a rilanciare il ruolo della città non solo a livello regionale, ma anche nel panorama nazionale.