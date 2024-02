Forza Italia Sceglie Tajani come Nuovo Segretario e 4 vice

“La grande partecipazione alle giornate del Congresso Nazionale di Forza Italia che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma dimostra la vitalità di un partito che raccoglie i valori liberali europei e intende costruire una casa comune per i moderati. Le mie più vive congratulazioni al neo segretario Antonio Tajani, al quale mi lega un sentimento di affetto e stima, e ai vicesegretari Deborah Bergamini, Alberto Cirio, Roberto Occhiuto e Stefano Benigni.”

Roberto Santangelo, candidato alle elezioni regionali Abruzzo del 10 marzo 2024 per Forza Italia, commenta così il successo della convention al Palazzo dei Congressi e aggiunge:

“Da circa un anno ho aderito al partito fondato da Silvio Berlusconi riconoscendomi nell’identità democratica che Forza Italia difende da trent’anni. Come me, molti scelgono di far parte del centro destra moderato che proprio quest’anno dimostra di essere il partito più longevo nel panorama politico italiano. Attraverso il dialogo con le altre forze politiche faremo sentire la nostra voce sui grandi temi come la famiglia, asse portante della nostra società; la non discriminazione, affinché siano rispettati i concetti di eguaglianza sanciti dalla Costituzione Italiana; l’attenzione al Sud che ci riguarda direttamente come abruzzesi alla luce dell’autonomia differenziata. Il filo diretto che lega i rappresentanti locali e nazionali azzurri, consente di portare all’attenzione del Parlamento italiano ed europeo le istanze del nostro territorio e, come è già accaduto in passato, Forza Italia saprà dare le giuste risposte” conclude Santangelo.