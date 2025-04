Forza Italia e Comune dell'Aquila uniscono le forze per rilanciare il centro storico in vista del 26

Collaborazione tra Forza Italia e amministrazione comunale per potenziare commercio e turismo nel cuore dell'Aquila, preparando la città agli eventi del 2026

Il coordinatore cittadino di Forza Italia, Stefano Cappetti, ha recentemente incontrato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, presso Palazzo Margherita. L'obiettivo principale dell'incontro è stato discutere strategie per migliorare le condizioni economiche e logistiche del commercio e del settore turistico-ricettivo nel centro storico della città. Queste iniziative sono particolarmente rilevanti in vista dei grandi eventi previsti per il 2026, anno in cui l'Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura. ​

Cappetti ha sottolineato l'importanza di una collaborazione stretta tra il partito e l'amministrazione comunale per affrontare le sfide future. Ha evidenziato che la partecipazione attiva e la volontà di costruire insieme sono fondamentali per il futuro della città. Questi temi sono stati al centro della recente riunione del coordinamento di Forza Italia, durante la quale è stato elaborato un documento politico consegnato al sindaco Biondi per ulteriori riflessioni.

Il sindaco Biondi ha espresso apertura nel valutare le proposte presentate, riconoscendo l'importanza di un dialogo costruttivo con le forze politiche locali per il bene della comunità. Ha inoltre evidenziato che la designazione dell'Aquila come Capitale Italiana della Cultura 2026 rappresenta un'opportunità unica per valorizzare il patrimonio culturale e stimolare l'economia locale.

In preparazione a questo prestigioso riconoscimento, l'amministrazione comunale sta pianificando una serie di eventi e iniziative culturali che coinvolgeranno sia i residenti che i visitatori. L'obiettivo è creare un programma che abbracci diverse forme d'arte, dalla musica al teatro, dalle arti visive alla letteratura, promuovendo la partecipazione attiva dei giovani e delle realtà locali.

La collaborazione tra Forza Italia e l'amministrazione comunale si inserisce in questo contesto, mirando a creare sinergie che possano tradursi in benefici concreti per il centro storico dell'Aquila. Il miglioramento delle infrastrutture, l'incremento dei servizi per turisti e cittadini, e la promozione delle attività commerciali locali sono alcuni degli aspetti su cui si concentreranno gli sforzi congiunti.​

Inoltre, la recente partecipazione dell'Aquila alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano ha suscitato grande interesse verso la città e il suo territorio, segnalando un crescente appeal turistico in vista del 2026.