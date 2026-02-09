Fossacesia dice stop ai costi per le edicole e cambia tutto adesso

Delibera in arrivo in Consiglio comunale per eliminare il canone di occupazione suolo pubblico, incentivare nuove aperture e rilanciare informazione locale e spazi sociali condivisi.

A Fossacesia prende forma un’iniziativa destinata a incidere sul panorama commerciale e culturale cittadino: l’Amministrazione comunale si prepara a portare in Consiglio comunale, nella seduta del 24 febbraio, una proposta di delibera che prevede l’esenzione totale dal canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per le edicole e le rivendite di stampa quotidiana e periodica. Una misura che punta a ridurre i costi di avvio per chi desidera investire nel settore.

La scelta nasce dalla constatazione che attualmente sul territorio non risultano edicole su suolo pubblico, mentre la storica attività del centro ha recentemente cessato l’attività, lasciando scoperto un servizio ritenuto strategico per la diffusione dell’informazione e della lettura. L’intento dichiarato è favorire nuove aperture, consentendo l’uso degli spazi pubblici senza oneri economici e creando condizioni più sostenibili per l’avvio di nuove imprese.

Il provvedimento recepisce anche le richieste di alcuni cittadini interessati alla riattivazione di punti vendita, ipotizzando soluzioni sia su aree pubbliche sia in locali privati. Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, promotore della proposta, ha evidenziato come le edicole rappresentino non solo un esercizio commerciale, ma un presidio di pluralismo, incontro sociale e diffusione culturale, capace di mantenere vivo il rapporto diretto con la comunità.

Nel testo che accompagna la delibera si sottolinea inoltre il valore professionale di chi opera nel settore, tra orari prolungati, impegno quotidiano e margini economici spesso ridotti. L’obiettivo dell’ente è rafforzare il ruolo delle edicole come presidi culturali e promuovere politiche locali orientate alla tutela del diritto all’informazione, alla valorizzazione della cultura e alla salvaguardia del pluralismo informativo, delineando l’immagine di un territorio che punta a sostenere concretamente chi sceglie di investire nella diffusione della stampa.