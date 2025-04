Fossacesia intensifica i controlli: strade più sicure grazie alla Polizia Locale

Nel comune di Fossacesia, l'attenzione verso la sicurezza stradale è al centro delle recenti iniziative dell'Amministrazione Comunale. Sotto la guida del Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, la Polizia Locale sta intensificando le attività di vigilanza per assicurare che tutti i lavori stradali siano eseguiti nel rispetto delle concessioni e che le strade vengano ripristinate adeguatamente dopo gli interventi.​

Questo impegno nasce dalla necessità di affrontare un problema persistente: la presenza di buche e danni al manto stradale causati da riparazioni eseguite in modo non conforme. Tali situazioni rappresentano un rischio significativo per automobilisti, motociclisti e ciclisti, compromettendo la sicurezza e la fluidità della circolazione.​

Recentemente, su disposizione del Comandante Alfredo Ciccocioppo e sotto la supervisione del Vice Comandante Luigi Falco, la Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo in via Fonte Antoni, nelle intersezioni con la provinciale Mediana e via Piantonata. Durante l'ispezione, sono stati individuati 16 tombini realizzati per il passaggio della fibra ottica che presentavano evidenti irregolarità. Questi lavori, eseguiti da una ditta incaricata, non sono stati seguiti da un adeguato ripristino del manto stradale, lasciando la superficie in condizioni precarie.​

A seguito di queste constatazioni, sono stati avviati ulteriori accertamenti per identificare i responsabili delle anomalie e del mancato ripristino. È stato inoltre avviato il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e sicurezza stradale.​

L'Amministrazione Comunale ribadisce la propria determinazione nel garantire la sicurezza e il decoro delle strade cittadine. Il Sindaco Di Giuseppantonio ha sottolineato l'importanza di una vigilanza costante per evitare che interventi eseguiti in modo approssimativo possano causare disagi alla cittadinanza e oneri finanziari per il Comune. Ha inoltre evidenziato che è inaccettabile che i cittadini debbano affrontare disagi a causa di lavori non eseguiti a regola d'arte da parte di privati o società pubbliche.​

La Polizia Locale continuerà a monitorare attentamente il rispetto delle normative relative ai lavori stradali, intervenendo tempestivamente in caso di irregolarità. Questo approccio mira non solo a garantire la sicurezza degli utenti della strada, ma anche a preservare il patrimonio urbano e a promuovere una cultura di responsabilità tra le aziende che operano sul territorio.​

In conclusione, l'azione congiunta dell'Amministrazione Comunale e della Polizia Locale di Fossacesia rappresenta un passo significativo verso la risoluzione delle problematiche legate ai lavori stradali e al mantenimento delle infrastrutture, assicurando ai cittadini un ambiente più sicuro e vivibile.