Frana a Raiano: Tre massi si staccano dalla parete rocciosa, chiusa la strada

Una frana improvvisa ha interrotto il traffico sulla strada di Raiano. Tre massi si sono staccati dalla parete rocciosa e hanno invaso la carreggiata.

Una serie di massi si è staccata dalla parete rocciosa che sovrasta la strada statale 5 nella zona di Raiano, in provincia de L'Aquila, interrompendo il traffico e creando seri problemi di sicurezza. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha spinto le autorità a chiudere immediatamente il tratto interessato, al fine di consentire le operazioni di rimozione dei detriti e garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni.

I massi, di notevoli dimensioni, hanno travolto parte della carreggiata, causando il blocco del traffico e impedendo il passaggio in entrambe le direzioni. Fortunatamente, non si segnalano vittime o feriti, ma l'accaduto ha messo in evidenza la precarietà di alcune zone montuose, dove frane e smottamenti possono verificarsi senza preavviso. La strada statale 5, arteria fondamentale per la comunicazione tra diverse località, è rimasta chiusa per diverse ore, con i vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile che hanno lavorato incessantemente per rimuovere i massi e stabilizzare la parete rocciosa.

Le autorità locali hanno annunciato che il tratto stradale rimarrà sotto stretta sorveglianza nei prossimi giorni, anche a causa delle condizioni meteorologiche instabili che potrebbero aumentare il rischio di ulteriori smottamenti. La chiusura della strada ha causato disagi, ma si è resa necessaria per evitare potenziali tragedie. Gli esperti stanno ora valutando la situazione per garantire che l'area possa essere riaperta in sicurezza.