Franceschini, Premio Ue a Collemaggio è motivo di orgoglio, "conferma eccellenza italiana

"A due anni di distanza dalla cerimonia di riapertura della splendida Basilica di Santa Maria di Collemaggio, semidistrutta dal terremoto del 6 aprile 2009 e ricostruita in soli due anni, il premio europeo conferma ancora una volta le grandissime competenze del nostro paese in materia di tutela.

Un motivo di orgoglio e un importante riconoscimento per tutti coloro che hanno lavorato duramente e silenziosamente in questi anni per restituire all'intera comunità un importante simbolo indentitario. A loro va il mio personale ringraziamento".

Così il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, commenta l'European Heritage Award assegnato dalla Commissione Europea e da Europa Nostra alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per L'Aquila e cratere per il restauro della Basilica di Collemaggio.