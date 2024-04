Frecciarossa d'Estate: Giulianova e Vasto-San Salvo di Nuovo Sulla Mappa Ferroviaria

Le località balneari di Giulianova e Vasto-San Salvo vedranno nuovamente le fermate del treno Frecciarossa durante la stagione estiva, confermate nell'orario di Trenitalia che entra in vigore dal 9 giugno al 15 settembre. Questa decisione è stata accolta con entusiasmo dalle comunità locali, considerando il treno veloce un importante catalizzatore per il turismo.

A partire da giugno, il Frecciarossa diretto da Milano farà sosta a Giulianova, così come a Vasto-San Salvo, servendo sia la tratta da Milano sia quella da Lecce. Nonostante le richieste di un maggiore impegno, Trenitalia ha confermato la formula delle due fermate per ciascuna stazione turistica, una per l'andata e una per il ritorno, mantenendo così la stessa prassi dal 2017.

A Giulianova, le fermate previste saranno alle 12:30 in partenza e alle 17:20 in arrivo, aggiungendosi alle fermate ordinarie dei treni Frecciarossa e Intercity, operative tutto l'anno.

A Vasto, le fermate saranno alle 13:22 (partenza da Milano alle 8:05) e alle 9:33, rispettivamente con il Frecciarossa proveniente da Lecce e diretto a Milano. Queste fermate si sommeranno alle tratte ordinarie degli Intercity, offrendo un'opzione diretta per i passeggeri senza la necessità di scendere a stazioni intermedie.