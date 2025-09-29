Freddo in arrivo: l’Italia subirà un brusco tracollo termico

Un grande vortice freddo coinvolgerà il Mediterraneo, provocando un marcato calo delle temperature su tutta la Penisola e instabilità diffusa già dalla settimana.

Nei prossimi giorni l’Italia si prepara a una fase di raffreddamento intenso. Dopo un breve riscaldamento temporaneo in avvio di settimana, l’aria fredda prenderà il sopravvento: già da martedì le temperature inizieranno a scendere e giovedì è previsto un crollo termico generalizzato. A generare questo peggioramento sarà un vortice freddo che si affermerà sul bacino del Mediterraneo, provocando fenomeni localizzati di maltempo.

Martedì, al Nord, i valori inizieranno a posizionarsi lievemente sotto la media stagionale, mentre al Centro-Sud le temperature resteranno inizialmente ancora in linea con le medie. Con l’avanzare della settimana, però, la forbice termica si allargherà.

Mercoledì si accentuerà il calo al Nord e in parte del Centro-Sud: nel Nord e sulle aree dell’Adriatico i valori si collocheranno sotto media, mentre altrove saranno ancora intorno alla norma. Giovedì il deterioramento sarà più marcato: tutta l’Italia peninsulare si troverà sotto la media termica, con le Isole maggiori leggermente meno coinvolte.

Venerdì il calo si estenderà anche alla Sicilia, mentre la Sardegna riuscirà a mantenere temperature più vicine alla media. Nel weekend è atteso un parziale ritorno alla normalità, anche se non prima di domenica.

Le proiezioni per l’inizio di ottobre confermano un pattern simile: un’ondata di freddo che potrebbe causare un crollo fino a – 12 °C, con fenomeni nevosi a quote alte su zone montuose. In alcune modellazioni meteorologiche si evidenzia che le regioni adriatiche e del Sud saranno maggiormente esposte agli effetti del maltempo.

L’inizio del mese sarà dunque contraddistinto da instabilità, venti forti e temperature ben al di sotto delle medie climatologiche, soprattutto nelle regioni centrali ed orientali. Le regioni alpine e appenniniche potrebbero sperimentare precipitazioni nevose anche a quote medie.