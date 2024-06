Frode del Gasolio: Sequestrati 12mila Litri nell'Aquilano

Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza dell’Aquila hanno sequestrato 12mila litri di gasolio non conforme, presenti in un serbatoio di un distributore. Le verifiche hanno rilevato che il punto di infiammabilità del carburante era inferiore ai 55°C, soglia minima richiesta per minimizzare il rischio di formazione di miscele infiammabili nei depositi di stoccaggio e per rispettare i regolamenti europei sul trasporto del prodotto.

La scoperta è avvenuta grazie al supporto del laboratorio chimico mobile di Roma, che ha permesso di determinare immediatamente le specifiche fiscali e le caratteristiche merceologiche e ambientali del gasolio. Di conseguenza, i due legali rappresentanti delle società coinvolte sono stati denunciati per frode nell’esercizio del commercio.

Durante i controlli, sono stati effettuati campionamenti del gasolio per autotrazione in tutti i distributori stradali ispezionati, con prelievi rapidi per verificare il punto di infiammabilità degli idrocarburi.