Fuga da un Incidente: Si Costituisce il Presunto Responsabile dell'Incidente tra Minicar e SUV

Dopo aver travolto una minicar e lasciato due giovani feriti, un 37enne si presenta dai carabinieri. L'incidente, avvenuto lungo la via Don Minzoni, ha visto il coinvolgimento di due veicoli in una collisione rovinosa. Fortunatamente, i giovani feriti riportano lesioni guaribili entro i 20 giorni di prognosi.

Prima ancora che il presunto responsabile si costituisse, i carabinieri avevano acquisito le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona e testimonianze per identificare il conducente fuggito dopo l'incidente. Il 37enne si è presentato in caserma, rilasciando le proprie dichiarazioni sull'accaduto.

Ora, i carabinieri dovranno mettere insieme le prove raccolte per chiarire la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità penali. La procura della Repubblica di Avezzano coordinerà le indagini e deciderà il percorso processuale. L'uomo rischia l'imputazione per mancato adempimento all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danni a persone e cose, con possibile sospensione della patente.