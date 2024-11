Fuga impossibile: 44enne arrestato con 15 grammi di cocaina e 400 euro

Un altro arresto per spaccio di droga si è verificato ieri sera nel quartiere San Francesco, a pochi passi dal carcere. Un 44enne di origine straniera è stato fermato dai Carabinieri dopo un tentativo di fuga, durante il quale ha cercato di liberarsi della droga che portava con sé. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per essere vendute. L’operazione ha visto l’intervento tempestivo della pattuglia del Nucleo radiomobile di Avezzano, che ha monitorato la scena da vicino.

Il soggetto è stato visto dai militari avvicinarsi a un'auto parcheggiata, nella quale si trovava una donna di 34 anni, anch'essa residente nella zona. Mentre i Carabinieri stavano per intervenire, l'uomo ha tentato di scappare a piedi, cercando di disfarsi di un involucro contenente la droga. Nonostante il suo tentativo di fuga, i militari sono riusciti a raggiungerlo rapidamente, recuperando il fazzoletto di carta che conteneva la cocaina. L'uomo, dopo essere stato bloccato, è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione, oltre alla cocaina, i Carabinieri hanno trovato anche una somma di denaro contante, superiore ai 400 euro, che si ritiene fosse il provento di attività di spaccio. La droga è stata immediatamente sequestrata insieme ai soldi, che sono stati considerati come una prova concreta dell’attività illecita.

L’operazione dimostra l'efficacia dei controlli dei Carabinieri nel contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza del territorio. La detenzione di stupefacenti è un reato grave che viene perseguito con severità, soprattutto quando i soggetti coinvolti sono noti per attività illegali. Il 44enne è stato quindi portato in carcere, dove rimarrà in attesa del processo.

Gli inquirenti hanno sottolineato come il fermo dimostri l'importanza delle pattuglie sul territorio e il monitoraggio costante delle aree più a rischio. L'operazione ha avuto luogo in un'area sensibile, a pochi passi da luoghi di alta sorveglianza come il carcere, un ulteriore indizio della crescente presenza di attività di spaccio nelle zone limitrofe.