Fuga su Jaguar rubata finisce in tragedia: 4 feriti nell'incidente

Un 22enne serbo, alla guida di una Jaguar rubata a Senigallia, ha forzato un posto di blocco sulla Statale 16 a Vasto, causando un incidente con quattro feriti.

Nelle prime ore del mattino del 14 maggio 2025, un giovane serbo di 22 anni, senza fissa dimora, ha rubato una Jaguar a Senigallia (Ancona) e si è diretto verso sud lungo l'autostrada A14. Intercettato dai Carabinieri nei pressi di Foggia, ha ignorato l'alt e ha proseguito la fuga, uscendo al casello di Vasto Sud e imboccando la Statale 16 Adriatica in direzione nord.

All'altezza del km 515+900, in località Trave di Vasto, il fuggitivo ha forzato un posto di blocco dei Carabinieri. Poco dopo, in località San Nicola, ha impattato frontalmente una Fiat Panda condotta da un 42enne del posto e successivamente si è schiantato contro l'auto dei militari che lo inseguivano.

Il bilancio dell'incidente è di quattro feriti: il ladro, il conducente della Panda e due Carabinieri. Il 22enne è stato trasportato all'ospedale di Chieti in condizioni serie ma non in pericolo di vita, dove è piantonato in stato di arresto. Gli altri tre feriti sono stati portati all'ospedale di Vasto per le cure del caso.

La Statale 16 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi da parte della Polizia Stradale e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Il 22enne dovrà rispondere di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Le indagini sono in corso per accertare eventuali complici e la provenienza dell'auto rubata.

L'episodio ha destato particolare attenzione per la scelta insolita del veicolo utilizzato nella fuga: una Jaguar, modello di lusso non comunemente associato a furti e inseguimenti.

Le autorità invitano alla prudenza e alla collaborazione con le forze dell'ordine per prevenire simili episodi e garantire la sicurezza sulle strade.