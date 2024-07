Fuggitivo pescarese per bancarotta, catturato a Nizza dopo anni di latitanza in Canada

Un 75enne originario della provincia di Pescara è stato arrestato all'aeroporto di Nizza, Francia, dopo essere stato individuato mentre tentava di entrare in Europa da Etobicoke, Canada. L'uomo era latitante da diversi anni, inseguito da un mandato di arresto internazionale emesso dalla Procura generale di Perugia per una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta.

La condanna risaliva a circa tre anni fa, quando la Corte d'appello di Perugia ha sentenziato che l'uomo, in concorso con altri due individui, aveva causato il fallimento di una società a Pescara nel 2010. Utilizzando operazioni dolose, avevano ottenuto finanziamenti pubblici destinati alla costruzione di un nuovo impianto industriale e all'acquisto di macchinari, ma avevano dirottato una parte consistente dei fondi, pari a circa 900.000 euro.

Dopo la sua scomparsa dall'Italia nel luglio 2018, il fuggitivo aveva acquisito la cittadinanza canadese e si era stabilito a Etobicoke. Nel 2022, un mandato di estradizione è stato emesso per riportarlo in Italia, attivando un'intensa ricerca coordinata dall'ufficio Sdi della Procura generale di Perugia, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia di Roma.

L'arresto è avvenuto grazie alle attività investigative e di monitoraggio costante dei suoi movimenti, culminate nel suo intercettamento durante un tentativo di ingresso in Europa via aerea. Attualmente, l'uomo è detenuto in attesa di essere estradato in Italia per scontare la pena stabilita.